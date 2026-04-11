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【J1百年構想リーグ WEST第10節】(パナスタ)G大阪 0-1(前半0-1)C大阪<得点者>[C]チアゴ・アンドラーデ(40分)<警告>[G]倉田秋(29分)、岸本武流(54分)、南野遥海(84分)[C]奥田勇斗(6分)、チアゴ・アンドラーデ(13分)主審:木村博之└GK中村航輔がPKセーブ!! C大阪がG大阪と激闘の大阪ダービー制す