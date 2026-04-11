【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FRUITS ZIPPERがデビュー4周年記念日となる4月10日に生配信を実施。5thシングルCDの発売が7月15日に決定したことを発表し、さらにひと足先に新曲「ふるっぱれーど」を4月24日に配信リリースすることが明らかとなった。 ■生配信では「カワイイ神社」がサプライズ登場 生配信では、サプライズで登場した「カワイイ神社」に向かってメンバーが手を合わせると