【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ClariSが、5月27日に30枚目シングル「Revive」をリリースする。 ■『勇者のクズ』の世界観を感じさせるダークでクールなアーティストイラストも公開 「Revive」は、日本テレビ系で放送中のTVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ。これまでのClariSのサウンドイメージとはひと味違う、疾走感溢れるロックナンバー