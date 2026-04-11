Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramで、1点の写真を公開した。 ■Snow Man渡辺翔太が“ピーターパン”姿を披露 【写真】「世界観にぴったり」と話題、渡辺翔太が披露したワンショット 渡辺は「ウェンディ＆ピーターパン」と綴り、1点の写真を公開した。 写真の渡辺は、白いシャツにカーキ色のサスペンダーパンツ姿で、腰にはヌメ革素材と思しきウエストポーチを装着している