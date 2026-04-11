ナ・リーグ西地区のパドレスは10日（日本時間11日）、本拠地ペトコパークでのロッキーズ戦に5－2で勝利。3連勝を飾った。同点の9回表には、今季絶好調の守護神メイソン・ミラー投手が登板。打者3人を3者連続三振に仕留め、昨季から続く無失点記録を28回2／3イニングに伸ばした。球団記録まであと5回に迫っている。 ■同地区ドジャースのディアスはセーブ失敗 この日のパドレスは、