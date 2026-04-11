―フィジカルAI時代の幕開けは日本の黎明、世界に名を馳せる精鋭企業が目白押し― 週末10日の東京株式市場は日経平均株価が一時1100円を超える上昇で5万7000円台まで一気に上値を伸ばす場面があった。中東情勢の先行き不透明感が拭い切れない局面において意外なリスクオン相場が繰り広げられたが、テクニカル的には5日・25日移動平均線のゴールデンクロスを経て日足一目均衡表も雲抜けを果たし、トレンド転換