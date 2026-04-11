ボートレース福岡の「G1福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走」が、11日に開幕した。さらなる好走の予感がする。初日5R、栗城匠（30＝東京）は枠なり2コースから手堅く差して2着と悪くない滑り出しとなった。「エンジンは悪くないと思う。全部が全然悪い感じはない。もうちょっと良くなってもいいのかなって感じはする」好感触とは言えないものの、相棒の57号機に及第点は十分与えた。底上げの余地も残しており、見据