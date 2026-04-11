ブレス浜松は11日、濱田義弘監督の退任を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 久光製薬スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）と日立リヴァーレ（Astemoリヴァーレ茨城）を経て、2019年からブレス浜松を指揮してきた濱田監督。2024-25シーズンはV.LEAGUE WOMENで準優勝を果たし、今シーズンは5位という成績を残していた。 ブレス浜松には来シーズンはSV.LEAGUE GROWTHのライセン