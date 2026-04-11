フォレストリーヴズ熊本は11日、セッターの向井沙樹（26）、リベロの大谷芽衣（23）と月野晴菜（21）の引退を発表した。 今シーズンのV.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）レギュラーシーズンを4位で終えプレーオフに進出し、年間最終順位でも4位という成績を残したフォレスト。来シーズンはSV.LEAGUE GROWTHのライセンスが交付されている。 向井は環太平洋大学から2021年に