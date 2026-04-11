サッカー元日本代表の松井大輔氏（44）が11日放送のフジテレビ「ジャンクSPORTS」（土曜後5・00）に出演し、日本代表のチームメートの超個性的な一面を明かす場面があった。代表メンバーに“ナイフとフォークでおでんを食べる男”がいたことが明かされると、MCのダウンタウン・浜田雅功は「何なん？何なん？」とあきれた表情。松井氏は「それは世界のケイスケホンダですよ」と2010年W杯南アフリカ大会でチームメートだった元日