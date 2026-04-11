◇MLB パドレス 5-2 ロッキーズ(日本時間11日、ペトコ・パーク)ロッキーズ・菅野智之投手が今季3試合目の先発マウンドに上がり、6回2失点。降板後にチームが追いつき、負けは付きませんでした。前回登板では6回1失点で移籍後初勝利。この日は初回の先頭打者に内野安打を許すも、後続を抑えて無失点で立ち上がります。2回以降も無失点投球を続けた菅野投手でしたが、味方の援護も得られず同点で迎えた5回、先頭打者にカットボールを