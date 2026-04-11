マレーシア在住でタレント・実業家の優木まおみ（46）が11日、自身のSNSを5ヶ月ぶりに更新し、「生存確認ポスト」として投稿した。【写真】「大きくなっててビックリ」親子留学中の娘2人との“顔出し”ダンス動画を公開した優木まおみ優木は「おはようございます相変わらずマレーシアに大体います」と書き出すと、近況を報告。「英語の勉強、マレーシアでの新会社立ち上げ、pilates、ピックルボールの練習などなどで、毎日楽