関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦「RIGAVILCUP2026」が11日、開幕した。1部リーグは男女ともに12チーム総当たり戦で行われ、男子1部は近畿大学、女子1部は神戸学院大学で、それぞれ6試合が行われた。男子は昨年、春秋連覇を達成した大産大を筆頭に近大、関大、京産大、天理大、立命大が勝利し、順調なスタートを切った。大産大は、入れ替え戦を勝ち上がって1部に昇格した桃山学院大と対戦。ストレート勝ちを収め、