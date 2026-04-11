【北京＝東慶一郎】台湾の最大野党・国民党によると、中国を訪問中の鄭麗文（ジョンリーウェン）主席は１１日、北京市トップの尹力（インリー）・市共産党委員会書記と会談した。鄭氏は「抗日戦争」や日本統治の終了を示す「台湾光復」に関する史料の保存や交流を通じて国共両党の連携を推進することを提案した。会談で鄭氏は、「両岸（中台）は同じ中華民族で中華文化を共有している。交流拡大は両岸人民の心のつながりを強め