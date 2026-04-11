Snow Man・宮舘涼太が主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）第2話先行試写会が、11日に都内で開催。宮舘が登壇し、MVが公開されていない主題歌「SAVE YOUR HEART」の振りについて言及した。【画像】主題歌の振り？Snow Man・宮舘涼太、ヒントのポーズ主題歌はアップテンポで疾走感のある楽曲に仕上がっている。同作品のせりふが歌詞に入っており、宮舘は「この作品で