中国・上海で日本からの留学生と中国の学生が参加する成人式が行われました。日中関係の緊張が続く中、参加者は日中の友好を願いながら門出を祝いました。日本の留学生団体が主催した「日中友好成人式」は両国の学生合わせておよそ100人が参加しました。去年11月の高市総理の台湾有事をめぐる発言以降、日中関係の緊張が続いていますが、会場は和やかな雰囲気に包まれました。日本人の学生「留学の関係で日本の成人式に出ることが