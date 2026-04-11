自民党大阪府連青年局は11日、与党間で合意した「副首都」構想の関連法案骨子を巡り、党本部の青年局に要望書を提出した。日本維新の会の吉村洋文代表は骨子の合意を受け、大阪都構想の賛否を問う住民投票が府内全域で可能になると説明。要望書はこの見解について「地方自治を損なう」と懸念を示し、賛否は大阪市民が主体的に判断すべきだとした。大阪都構想は大阪市を廃止して特別区を設置する内容で、過去2回の住民投票は市