「大相撲春巡業」（１１日、秋葉台文化体育館）伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が弟子の幕内伯乃富士に暴力を振るった問題で、伊勢ケ浜部屋の今後の運営を協議する会合が１０日、東京・両国国技館で行われ、師匠の伊勢ケ浜親方と部屋付きの親方衆が同じ立場で弟子に対し、生活面を含めて指導していくこととなった。部屋付きの楯山親方（元幕内誉富士）が１１日、巡業先で報道陣に明かした。会合には伊勢ケ浜親方、部屋付きの