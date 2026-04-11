女優の永作博美（55）が、10日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。事前に永作についてのアンケートに答えた松山ケンイチ（41）の回答に笑顔を見せた。現在放送中のドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜午後10時）で共演中の松山は「永作さんの印象は変わりましたか？」の質問に「2008年の映画共演以来で、前回共演させて頂いた当時、永作さんは恐らく37歳頃」と、2008年に共演した映画「人のセックスを笑うな」を回