お笑い芸人の宮川大輔が１１日放送の「モモコのＯＨ！ソレ！み〜よ！」（カンテレ）に出演。ＮＧにしたロケを明かした。「世界の果てまでイッテＱ！」（日本テレビ系）で、これまで世界５０カ国以上を巡ってきた宮川。まさに?海外ロケの達人?だが、出演していた兵頭大樹から「ＮＧはないの？」と問われると「１万ｍ（上空）からスカイダイビング」をしたときのことを回想した。宮川いわく「宇宙服みたいなんを着て飛ばなアカン