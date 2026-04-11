元NHKアナウンサーの青井実が、4月10日放送の『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演。過去の騒動をイジられたことが話題となっている。「青井さんは先月27日、2024年4月から約2年間務めた『Live News イット！』（フジテレビ系）を卒業。それからわずか約2週間で、同時間帯の裏番組『5時に夢中！』に出演するという異例の展開となりました」（芸能記者）最終回の『イット！』では、「つらかったり、立ち止まることもありました」