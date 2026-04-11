大相撲の元横綱白鵬翔氏がＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「相撲を、世界へ」を更新。２月にトヨタアリーナ東京で開催された「第１６回世界相撲大会白鵬杯」の密着動画を公開した。白鵬氏は昨年６月に日本相撲協会を退職し、現在はアマチュア相撲の普及・発展を目指して活動中。相撲の五輪競技採用も目標に掲げている。国際相撲連盟の顧問も務める白鵬氏は「国際相撲顧問として初の仕事ですから非常にワクワクしていますし、皆さ