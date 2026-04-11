３―４で惜敗した１１日のＤｅＮＡ戦（横浜）の試合後、広島・新井貴浩監督（４９）が改めて?凡事徹底?の重要性を説いた。振り返ったのは１―４と３点のビハインドを追いかけた７回の場面。３回以降、ＤｅＮＡ・東を打ちあぐね、この回も成す術なく二死となっていた。迎えた６番・モンテロも平凡な二ゴロに打ちとられたが、敵の二塁手・牧の送球が乱れ、全力疾走を怠るなく一塁を駆け抜けていたモンテロとの一塁ベースを巡る判