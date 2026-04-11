?お騒がせ女子プロレスラー?ウナギ・サヤカ（３９）が６月２１日に後楽園ホールで開催する自主興行で、元東京女子プロレスの乃蒼ヒカリ（２８）が「ノア・ヒカリ」のリングネームで再デビューすることが１１日に発表された。この日、ウナギが後楽園で会見を開き、ヒカリも参加。東京女子出身のウナギは、今回の経緯について「ヒカリ選手が退団した段階では、正直、私は連絡を取っていなかった。そのうちラインも変わり、本当に連