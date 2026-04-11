フェブラリーＳで９着に敗れたシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が、次走は読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル）へ出走を予定していることが分かった。鞍上は引き続き戸崎圭太騎手＝美浦・田島俊明厩舎＝。キャロットクラブが１１日までに、ホームページで発表した。同馬は２５年の南部杯からダート路線を歩んできたが、４戦ぶりに芝のレースへ参戦する。３月に国枝栄