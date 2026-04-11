生き方の選択肢が広がった現代、「結婚だけが幸せの形ではない」と考える女性も増えています。しかし、それゆえに親世代との価値観のズレに悩むことも少なくありません。今回は、筆者の友人の体験談をご紹介します。 すれ違う父と娘 私が三十代に突入してからというものの、実家に帰省するたび、父は「いつまで独身でいる気だ」「お前が思っているより、女が独りで生きていくのは大変なんだぞ」と、小言を並べていたものです