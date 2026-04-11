元大リーガーの上原浩治氏が米国でツーショットテニスの錦織圭（ユニクロ）が戦った米国の大会で、ツーショットを撮影した“そっくり”な有名人がファンの話題となっている。「アスリート親子のようで素敵です」「似てる！」とコメントが寄せられた。日に焼けた顔が二つ並ぶと、確かに似ている。自身のインスタグラムに錦織とのツーショットとともに「やっぱり似てる？？1回戦に勝った後に…2回戦で負けちゃった…引退報道が