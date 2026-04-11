◆関西学生野球春季リーグ戦▽第２節１回戦同大３―１京大（１１日・甲子園）同大が京大を下し、“開幕戦”を白星で飾った。佐藤悠斗（４年＝仙台育英）は８番・一塁でスタメン出場し、５回の第３打席で右前安打を放つなど４打数１安打だった。佐藤悠は、２０２２年夏の甲子園で優勝した仙台育英の主将。東北勢で初優勝となり、悲願の“白河の関越え”や、須江航監督の優勝インタビューの「青春ってすごく密なので」の発言