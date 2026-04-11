富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日国内女子ゴルフツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第2日が11日、埼玉・石坂GC（6580ヤード、パー72）で開催された。3位で出た吉田鈴（大東建託）は4バーディー、2ボギーの70で回って通算7アンダーとし、首位のウー・チャイェン（台湾）に1打差の2位につけた。プロ2シーズン目で訪れたツアー初優勝へのビッグチャンス。米ツアーを主戦場とする姉・優利（エプソン）