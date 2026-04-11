◆パ・リーグ西武５―２ロッテ（１１日・ベルーナ）西武はロッテを破り連敗を２で止め、最下位を脱出した。初回、一挙４点を先制し、今季３登板目で初白星を目指す武内夏暉投手（２４）を援護した。初回１死一、二塁で、渡部聖弥が田中晴が投じた１３４キロのカットボールを左前に運び先制。渡部は一塁ベース上で右手を突き上げんだ。「甘く浮いてきた球を一発で仕留めることができてよかったです」とコメントした。２死