女優でグラビアアイドルの相沢菜々子(29)が11日、自身のX(旧ツイッター)を更新。柔軟性をいかしたユニークなポーズを披露した。 【写真】まるで漢字の「土」！驚きの柔軟性と体幹の開脚ポーズ 「釜爺?」と、映画「千と千尋の神隠し」のキャラクター名をひと言添えて投稿したのは、マットの上に両膝をつき、体を後ろに大きく反らしたポーズ。へそが上を向き、上半身は正面からほとんど見