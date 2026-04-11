東西に分かれた各クラブの試合結果と順位明治安田J1百年構想リーグは、後半戦の初戦となる第10節の各試合が行われた。4月11日時点の最新順位表では、WESTでヴィッセル神戸が独走態勢を築く一方、EASTでは上位が勝ち点差1の中に3チームがひしめく混戦となっている。WESTでは、首位の神戸が名古屋グランパスに3-2で勝利。この結果、神戸は勝ち点を25に伸ばし、2位以下に8差をつけて首位に位置している。2位の京都サンガF.C.はフ