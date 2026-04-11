◇プロボクシングバンタム級ノンタイトルWBO6位、IBF11位、WBC12位、WBA14位秋次克真（帝拳）＜10回戦＞ホセ・カルデロン（メキシコ）（2026年4月11日両国国技館）米国を主戦場とするプロボクシングWBO世界バンタム級6位の秋次克真（28＝米国）が“日本デビュー戦”でプロ初黒星を喫した。昨年、現WBA世界バンタム級1位・増田陸（帝拳）に善戦したホセ・カルデロン（22＝メキシコ）に0―2で判定負けし、デビューからの