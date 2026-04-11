◇セ・リーグ巨人ーヤクルト（2026年4月11日東京D）巨人・山瀬慎之助捕手（24）がプロ1号を放った。0―2の3回先頭。山野の145キロ直球を捉え、左翼席へ119メートルのソロアーチを運んだ。19年ドラフト5位で入団した強肩捕手。プロ7年目、通算33打席目で飛び出した初本塁打に「甘いボールを完璧に捉えることができました。勝てるように守備でも頑張ります」と話した。