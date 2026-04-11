千葉県四街道市の高校生2人が一日警察署長に就任し、演奏などを通じて交通安全を呼びかけました。四街道署の一日署長を務めた県立四街道高校の片田唯さんと岸波希美さんは、所属する吹奏楽部や書道部の生徒らとともに、自転車の安全運転をテーマにした替え歌や書道パフォーマンスで、交通安全を呼びかけました。イベント後には、白バイなどが市内のパトロールに出発しました。