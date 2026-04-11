所在地潜水艦はインパクト大自衛隊千葉地方協力本部の公式Xは2026年4月7日、住所が海上自衛隊の潜水艦「なるしお」となっている運転免許証を公開しました。【え、住所なの!?】これが、海上自衛隊官の免許証例です（画像）公式Xは「海上自衛隊ならではの1枚。ちょっと誇らしいやつ(^^♪」とコメントしています。この投稿には、「住所が艦名ってすごい。めちゃくちゃカッコいいね」「転属したら、裏面に追記されていくのですか