インテルに所属するイタリア代表FWフランチェスコ・ピーオ・エスポジトがボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦でのPK失敗を振り返った。11日、イタリアメディア『コリエレ・デラ・セーラ』が同選手のコメントを伝えている。イタリア代表はFIFAワールドカップ2026欧州予選でグループ2位に終わり、プレーオフへ回ることに。プレーオフ準決勝では北アイルランド代表を撃破したものの、決勝ではボスニア・ヘルツェゴビナ代表にPK戦の末