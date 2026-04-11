明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンドWEST第10節が11日に行われ、京都サンガF.C.とファジアーノ岡山が対戦した。前節終了時点で勝ち点「14」を積み上げている京都と、「11」を獲得している岡山のゲームは、序盤の12分にホームチームが試合を動かす。平戸太貴とのパス交換で左ポケットに侵入した本田風智が、タイミングを調整してマイナスへ折り返すと、最後はアレックス・ソウザがダイレクトでゴールネットを揺らす。