聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第26弾は「ボックス・トゥ・ボックス」だ。――◆――◆――主に中盤の選手に使われる言葉で、自陣のペナルティボックスから相手のペナルティボックスまで縦に行き来しながらプレーする、運動量が豊富なミッドフィルダーを指す。文字通り守備側と攻撃側の２つの“ボックス”を往復する運動量と役割の広さを表わした表現だ。サッ