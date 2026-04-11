人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年4月12日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）イライラしがち。周囲に気を使わせないように注意して。11位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ワガママになりがち。自分の考えを主張し過ぎるのはNG。10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）年上女性とのコンタクトに幸運