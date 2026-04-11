元タレントでYouTuberとして活動する木下優樹菜さんは4月11日、自身のInstagramを更新。イメチェンショットを披露し、反響を呼んでいます。【写真】木下優樹菜、ショートカットにイメチェンした姿！「ますます洗練された感じですてき」木下さんは「そういえば？髪キットした今までよりボ部感ないかんじ」とつづり、7枚の写真を投稿。自撮りショットを披露しました。ショートヘアがとても似合っていて、美しい印象。透明感のあ