日本列島は１１日、晴れて気温が上昇し、各地で季節外れの暑さとなった。静岡市では最高気温が平年より１１・１度高い３０・３度に達し、本州で今年初の真夏日を観測。東京都心も２７・３度で今年初の夏日となった。午後１時過ぎに３０・３度を観測した静岡市駿河区のＪＲ静岡駅前では、日傘を差して歩く人たちの姿がみられた。同区の会社員男性（２５）は「暑さで思わず長袖を脱いだ」と半袖姿になっていた。買い物客でにぎわ