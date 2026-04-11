◇プロ野球パ・リーグ 西武5-2ロッテ(11日、ベルーナドーム)西武が初回のリードを守りロッテに勝利しました。西武は初回、満塁でカナリオ選手が走者一掃のタイムリーを放つなど4点を先制します。先発の武内夏暉投手は6回のダブルプレーの間の1失点にとどめ、7回1失点。中継ぎ陣もリードを守りチームは5-2で勝利しました。前日の試合では勝利まであと1アウトのところで名手の源田壮亮選手が痛恨のエラー、チームは逆転でやぶれまし