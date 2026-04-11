女優の永作博美（55）が、10日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。母としての自分を語った。10年に第1子となる男児、13年に第2子の女児を出産した永作は「どういうお母さんなんですか？」と聞かれると、「私はたくさん怒ってるつもりなんですけどね」と明かした。そして「でも、うちの人達みんなおしゃべりなんで。聞いてくれる人を誰かがいつも探してるんで、いいカモにされるんですよね。『あっ、話できる人帰っ