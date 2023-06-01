日本の特撮「スーパー戦隊シリーズ」に基づく2017年公開のハリウッド映画『パワーレンジャー』は、少なくとも4作にまたがるシリーズものになるはずだったという。公開から9年、レッドレンジャー／ジェイソン・スコット役のデイカー・モンゴメリーが米にて明かした。 『パワーレンジャー』は、マーベルやDCなどアメコミヒーロー映画の最盛