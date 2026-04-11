【漫画】本編を読む家庭内で起きる暴力やネグレクトなどは表に出にくく、その被害を受ける子どもを救い出すことはとても難しい。『家族、辞めてもいいですか？』（魚田コットン/KADOKAWA）は、著者の魚田コットン氏が機能不全家庭のなかで育ってきた実体験を赤裸々に綴ったコミックエッセイだ。保育園児のころ、朝起きると誰もいないことがたびたびあったというエピソードから始まる本作。その時点からすでにこの家庭の異常さ