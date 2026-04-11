【モデルプレス＝2026/04/11】女優の橋本愛が4月10日、自身のInstagramを更新。HANAのライブを訪れたことを報告した。【写真】「あまちゃん」出演30歳女優「スタイルレベチ」美脚際立つ姿◆橋本愛、美脚際立つコーデでHANAのライブへ橋本は「HANAさんのライブに行ってきました…」と報告。黒縁のカラーサングラスをかけ、シンプルな白いインナーに黒のレザーのジャケットを羽織り、長く美しい脚が際立つコーディネートを披露した。