センスのいい人は、この春どんなアイテムに注目しているの…？そこで今回は、Rayで活躍するスタイリストが気になる「スポーティアイテム＆ランジェリーキャミ」をご紹介します。おすすめのスタイリングも教えてくれたので、ぜひチェックして真似してね♡春、頼れるおしゃれの相棒Key Wordセンスのいい人が答えたセンスのいい人がこの春気になっている最新トレンドをピックアップ。あなたの「頼れる名品」になる春アイテムがき