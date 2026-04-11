◆パ・リーグ楽天１１―４オリックス（１１日・楽天モバイルパーク）地の利を生かした。楽天が４点リードの５回１死一、二塁。「７番・ＤＨ」で先発したＹＧ安田（２６）がオリックスの３番手左腕・東松の１４９キロ直球を捉えた。強い打球が逆方向の左翼へと飛び、今季から本拠地に新設されたホームランゾーンに着弾する。ダメ押し３ランはチームの同ゾーン第１号。さらにはオフに登録名を変更後、初アーチになった。「ＹＧ