◆パ・リーグ西武―ロッテ（１１日・ベルーナ）今季３登板目で初白星を目指す西武・武内夏暉投手（２４）が勝利投手の権利を持って７回４安打１失点で降板した。勝利へ１歩近づいた。５ー０の６回。１点を与え、なぽ２死三塁。ソトを１４２キロツーシームで遊ゴロにしとめると、グラブ持った右手で胸を１回たたきベンチに戻った。前回登板となった４日の楽天戦（ベルーナＤ）では７回を投げ２安打無失点。自己最多となる１